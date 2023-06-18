Думфрис: у меня нет причин уходить из «Интера»

Защитник «Интера» Дензел Думфрис рассказал о своих планах на будущее. Нидерландский футболист не заинтересован в том, чтобы покидать миланский клуб.

«Я люблю «Интер», у меня нет причин уходить, однако сегодня футбол очень динамичен: игроки приходят и уходят. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Думфриса Sky Sport Италии.

Думфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года. Контракт 27-летнего нидерландца рассчитан до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Думфрис провел 51 матч, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. Вместе с «Интером» голландец дошёл до финала Лиги чемпионов, где клуб потерпел поражение от «Манчестер Сити» (матч завершился со счётом 1:0). В Серии А «Интер» занял 3-е место, набрав 74 очка в 38 матчах.