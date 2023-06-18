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Игорь Корнеев: Коваленко не потеряется в «Зените» и прибавит под руководством Семака

Игорь Корнеев: Коваленко не потеряется в «Зените» и прибавит под руководством Семака
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику «Сочи» Александру Коваленко переходить в команду из Санкт-Петербурга.

«Коваленко — один из больших талантов в российском футболе. В случае ухода Кузяева, он смог бы хорошо вписаться в игру Зенита. По футбольным качествам он точно там не потеряется, и прибавит как игрок под руководством Семака», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» выиграл борьбу за молодого футболиста у «Локомотива» и «Динамо».

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