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Кириченко: новый формат Кубка — нормальный. Болельщики ЦСКА должны ценить эту победу

Кириченко: новый формат Кубка — нормальный. Болельщики ЦСКА должны ценить эту победу
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Российский тренер Дмитрий Кириченко высказался о формате Фонбет Кубка России.

«Новый формат Кубка России — нормальный. Выигрыш кубка для меня очень ценен. Команда, которая победила в Кубке, прошла длинный путь — 13 или 14 матчей. Практически половина чемпионата. Болельщики ЦСКА должны ценить эту победу. Первый розыгрыш Кубка в таком формате. Трудный и долгий розыгрыш, который отнял много сил и эмоций. И победа в таком Кубке — это просто отлично!» — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В Суперфинале Кубка России сезона-2022/2023 победу одержал московский ЦСКА. Армейцы обыграли «Краснодар» в серии пенальти — 6:5. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

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