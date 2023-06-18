Скауты АПЛ, Бундеслиги и Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче Армении

Скауты АПЛ, Бундеслиги и Серии А присутствовали на матче Уэльс — Армения (2:4) и просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива», защитника «Краснодара» Георгия Арутюняна, сообщает Sport24.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Сперцян отыграл в 28 матчах, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Тикнизян отыграл 29 матчей в составе «Локомотива», забил пять раз и отдал две голевые передачи. Арутюнян же успел сыграть в двух матчах чемпионата.
«Краснодар» завершил сезон на шестом месте, набрав 48 очков в 30 играх: на счету команды 13 побед, восемь поражений и девять ничьих, «Локомотив» финишировал восьмым с 45 очками: железнодорожники завершили сезон с 13 победами, 11 поражениями и шестью ничейными результатами.
- 18 июня 2023
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