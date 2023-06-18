Ренат Янбаев: «Локомотив» — один из претендентов на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист сборной России Ренат Янбаев поделился ожиданиями от выступления московского «Локомотива» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришёл новый тренер, они усилились, показали хорошую игру. Если летом они ещё усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку.

Могут ли они составить конкуренцию «Зениту»? Почему нет? С ЦСКА и «Спартаком» они всегда боролись. Да, петербуржцы в последние годы всех превосходят, у них хорошие иностранцы. Но каждый год что-то меняется, никто не знает, как всё пройдёт в предстоящем сезоне. Поэтому «Локомотив» – один из претендентов на чемпионство», – приводит слова Янбаева Metaratings.

В сезоне-2022/2023 чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место. Команда набрала 45 очков после 30 матчей.