Ренат Янбаев: «Локомотив» — один из претендентов на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист сборной России Ренат Янбаев поделился ожиданиями от выступления московского «Локомотива» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив» очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришёл новый тренер, они усилились, показали хорошую игру. Если летом они ещё усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку.
Могут ли они составить конкуренцию «Зениту»? Почему нет? С ЦСКА и «Спартаком» они всегда боролись. Да, петербуржцы в последние годы всех превосходят, у них хорошие иностранцы. Но каждый год что-то меняется, никто не знает, как всё пройдёт в предстоящем сезоне. Поэтому «Локомотив» – один из претендентов на чемпионство», – приводит слова Янбаева Metaratings.
В сезоне-2022/2023 чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место. Команда набрала 45 очков после 30 матчей.
- 18 июня 2023
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