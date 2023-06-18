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MD: Фати выйдет в стартовом составе в финале Лиги наций

MD: Фати выйдет в стартовом составе в финале Лиги наций
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Появилась информация о составе сборной Испании на матч с Хорватией в финале Лиги наций, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте наигрывал стартовый состав на последней тренировке. Наставник планирует выпустить в стартовом составе нападающего «Барселоны» Ансу Фати, который начинал полуфинальный матч с Италией (2:1) на замене. Среди возможных изменений по сравнению с полуфиналом также называется выход на поле с первых минут защитника «Реала» Даниэля Карвахаля и выступавшего за мадридский клуб полузащитника Марко Асенсио. Остальной состав останется без изменений.

Финальный матч Лиги наций состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее в полуфинале Хорватия обыграла Нидерланды (4:2).

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