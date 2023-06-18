Corriere dello Sport: Кокорин не останется в «Фиорентине», есть два сценария расставания

У российского нападающего Александра Кокорина мало шансов остаться в составе «Фиорентины», несмотря на хорошие результаты в высшей лиге Кипра, сообщает Corriere dello Sport.
Футболист не вписывается в планы «фиалок». Клуб заинтересован в продаже российского игрока, поскольку на его зарплату выделяется € 1,9 млн за сезон, что является немалой строкой расходов «Фиорентины».
Находясь в аренде в кипрском «Арисе», Кокорин стал одним из лучших игроков сезона, забив 11 голов в 27 матчах. В связи с этим кипрская команда заинтересована в том, чтобы сохранить нападающего и осуществить полноценный трансфер.
У «Фиорентины» есть два основных варианта, как можно расстаться с Кокориным: первый — продажа игрока в «Арис Лимасол», второй — расторжение контракта, что не получилось сделать прошлым летом.
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