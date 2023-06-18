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adidas выпустил документальный мини-фильм о победе Аргентины на ЧМ-2022

adidas выпустил документальный мини-фильм о победе Аргентины на ЧМ-2022
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adidas выпустил видеоролик, посвящённый победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

Видео доступно в YouTube-канале adidas Football.

В фильме показываются фрагменты того турнира, а также интервью игроков, которые были записаны вскоре после финала. Своими впечатлениями от успеха поделились Лионель Месси, Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес, Хулиан Альварес, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Геронимо Рулли, Хуан Фойт и Эсекиель Паласиос.

Сегодня, 18 июня, прошло ровно шесть месяцев с финала ЧМ-2022, в котором Аргентина встречалась с национальной командой Франции. Основное время матча завершилось вничью (3:3), а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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