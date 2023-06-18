Нидерланды — Италия: Кьеза снова увеличил преимущество итальянцев

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Италии выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте Федерико Кьеза после сольного прохода забил третий гол сборной Италии.

Ранее на 20-й минуте полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев. Открыл счёт на шестой минуте защитник итальянцев Федерико Димарко. На 68-й минуте нидерландская команда отквитала один гол усилиями Стивена Бергвейна.

В полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов уступила национальной команде Хорватии со счётом 2:4 в дополнительное время. Итальянцы, в свою очередь, проиграли сборной Испании — 1:2.

Позже сегодня, 18 июня, в финале встретятся национальные команды Хорватии и Испании. Начало игры — в 21:45 мск.