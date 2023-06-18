Габулов: Федя Смолов осознал, что некоторые вещи нужно воспринимать по-другому

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал конфликт с нападающим национальной команды Фёдором Смоловым на Чемпионате мира-2018.
Ранее Смолов рассказал, что Габулов предъявил ему претензии после незабитого пенальти в матче с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, 3:4 по пенальти) — дело чуть не дошло до драки.
«Эту тему я для себя закрыл. Более того, мы с Федей попереписывались после этого интервью. Мне кажется, он всё-таки понял и осознал, что некоторые вещи нужно воспринимать и транслировать на общественность по-другому», — приводит слова Габулова Sport24.
Напомним, Фёдор Смолов провёл 24 матча в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги, забив в них десять голов и отдав две голевые передачи. «Динамо» финишировало на девятом месте в итоговой турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.
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