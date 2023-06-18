Месси – о победе на ЧМ: не хотел, чтобы у меня остались сожаления об упущенных шансах

Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал победу сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Благодаря футболу и победам мы смогли отвлечься от безумных будней и подарить радость нашему дому, пусть даже на мгновение, и это было фантастически. Я не хотел, чтобы у меня остались сожаления об упущенных возможностях, когда попыток не останется. Я добился всего на клубном и индивидуальном уровне, но чего-то не хватило в сборной.

Я знал, что победа со сборной будет особенной, потому что мы, аргентинцы, живём и дышим футболом. И сейчас, ближе к концу моей карьеры, стать чемпионом во всём — это то, чем я действительно наслаждаюсь», – сказал Месси в документальном фильме Alta En El Cielo, посвящённом победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

В фильме показываются фрагменты турнира, а также интервью игроков, которые были записаны вскоре после финала. Своими впечатлениями от успеха поделились Лионель Месси, Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес, Хулиан Альварес, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Геронимо Рулли, Хуан Фойт и Эсекиель Паласиос.