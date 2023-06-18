Хорватия — Испания: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Хорватии и сборная Испании. Команды играют на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0.
Хорваты вышли в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. «Фурия Роха» была сильнее итальянцев — 2:1. Решающим голом на 88-й минуте отметился форвард Хоселу.
В последний раз сборные Хорватии и Испании встречались в 1/8 финала на Евро-2020. Тогда в драматичном матче с овертаймом сильнее оказались испанцы — 5:3.
- 18 июня 2023
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