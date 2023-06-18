Френки де Йонг: я не думаю, что кто-то из игроков сборной не отдаст все силы на поле

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился эмоциями после матча за третье место Лиги наций, в котором оранжевые уступили сборной Италии со счётом 2:3.

«Первый тайм был очень плох. Я думаю, что там мы проиграли весь матч. Мы очень плохо прессинговали, у соперников всегда был свободный игрок, и они реализовали моменты, которые у них были. Игра выглядела плохо? Я понимаю, что всё выглядит именно так, но это потому, что мы везде опаздывали. Не думаю, что кто-то из игроков сборной не отдаёт все силы на поле.

Сейчас конец сезона, все готовятся к отпуску, а затем, в сентябре, нас ждут важные матчи с Грецией и Ирландией, которые являются нашими соперниками в отборе на чемпионат Европы. Мы не знаем, в каком состоянии приедут игроки: может быть, все будут в лучшей форме. Паники нет, думаю, в сентябре мы сможем хорошо выступить», — приводит слова де Йонга AD.