Самедов: Акбашеву поступило предложение из «Ростова», от которого он не мог отказаться

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал переход форварда воронежской команды Романа Акбашева в «Ростов».

«Почему ушёл Акбашев? Наверное, от «Ростова» поступило предложение, от которого он не мог отказаться. Мы ему благодарны, но дальше каждый идёт своей дорогой», — приводит слова Самедова Sport24.

В сезоне-2022/2023 на счету Акбашева 34 матча за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Он стал вторым бомбардиром воронежского клуба и помог команде сохранить место в РПЛ на следующий сезон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,8 млн.

Ранее об уходе Акбашева высказался спортивный директор воронежского клуба.