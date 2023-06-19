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Сборная Хорватии перевела в экстра-таймы 13 матчей в XXI веке

Сборная Хорватии перевела в экстра-таймы 13 матчей в XXI веке
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Национальная команды Хорватии перевела в экстра-таймы 13 матчей на выбывание в XXI веке, сообщает Squawka.

Завершив вничью основное время финального матча Лиги наций с командой Испании (0:0), хорваты в очередной раз перевели борьбу в экстра-таймы. До этого «клетчатые» играли дополнительные полчаса в плей-офф Евро и квалификации Евро, в отборе чемпионата мира и в финальных раундах мирового первенства, включая полуфинал и финал ЧМ-2018.

9 из 12 предыдущих матчей завершились проходом сборной Хорватии, в трёх случаях хорваты уступили своим соперникам. Стоит добавить, что капитан сборной Хорватии Лука Модрич принял участие в каждом из этих 13 матчей.

Напомним, в эти минуты проходит финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Хорватии и сборная Испании. За 120 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя Лиги наций будут пробиваться 11-метровые удары.

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