Сборная Испании выиграла первый трофей за 11 лет
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Завершился финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Хорватии и сборная Испании. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались испанцы (5:4).
«Фурия Роха» выиграла трофей впервые за 11 лет. В последний раз сборная Испании побеждала на чемпионате Европы – 2012.
Напомним, сборная Хорватии вышла в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. Испанцы были сильнее итальянцев — 2:1.
В воскресенье, 18 июня, сборная Италии заняла третье место, обыграв Нидерланды со счётом 3:2.
Прошедший розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории. Ранее победителями становились сборные Португалии (2019) и Франции (2021).
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