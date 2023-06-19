Сборная Испании выиграла первый трофей за 11 лет

Завершился финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Хорватии и сборная Испании. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались испанцы (5:4).

«Фурия Роха» выиграла трофей впервые за 11 лет. В последний раз сборная Испании побеждала на чемпионате Европы – 2012.

Напомним, сборная Хорватии вышла в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. Испанцы были сильнее итальянцев — 2:1.

В воскресенье, 18 июня, сборная Италии заняла третье место, обыграв Нидерланды со счётом 3:2.

Прошедший розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории. Ранее победителями становились сборные Португалии (2019) и Франции (2021).