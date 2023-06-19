Холанд и Митрович возглавили список бомбардиров Лиги наций сезона-2022/2023

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд и форвард национальной команды Сербии Александр Митрович стали лучшими бомбардирами Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023. Оба футболиста записали на свой счёт по шесть мячей.

Митрович также стал лучшим бомбардиром Лиги наций сезона-2018/2019 с шестью голами и является одним из двух игроков, сделавших хет-трик в сезоне-2022/2023, вместе с Стефаном Мугошей из Черногории.

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай и полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич стали лучшими бомбардирами среди игроков, которые вышли в финальный турнир, с тремя голами каждый.

Видео: Сербия обыграла Норвегию и вышла в Лигу А Лиги наций

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.