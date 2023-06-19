Роберт Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, когда планирует завершить карьеру.
«На данный момент у меня есть силы и здоровье, и я не чувствую, что что-то идет не так. С другой стороны, есть вещи, которые могут повлиять на это решение. Вещи, которые заставляют меня спросить себя: «За что ты все еще борешься?» Спортивный аспект будет самым важным.
Является ли «Барселона» тем местом, где я хотел бы завершить карьеру? Скорее всего. Я действительно не думаю об этом. Я очень хорошо себя чувствую в «Барселоне», у меня здесь контракт. Только после его завершения я начну задумываться, хочу ли я продолжать играть», — приводит слова Левандовски Sport Radio ZET.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски провёл 34 матча, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой отыграл восемь лет. Ещё четыре сезона Роберт играл в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».
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