Месси не будет в «Барселоне»! В клубе ещё не поняли, какое это счастье

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в самое ближайшее время Лионель Месси станет игроком «Интера» из Майами и продолжит карьеру в МЛС. Почему прекрасно, что аргентинца не будет в «Барселоне» – в колонке Константина Кринского.

После благодарности за два года в «ПСЖ» новости о следующем клубе Месси будоражили если не весь мир, то немалую его часть. Назывались разные варианты: гигаконтракт в Саудовской Аравии, камбэк в «Барселону», приятная пенсия в МЛС. Случилось третье – и это просто замечательно. В особенности потому, что не произошло возвращения Лео в Каталонию.

Отсутствие Месси в «Барселоне» в следующем сезоне – это правда очень хорошая новость. В первую, главную, а может, и единственную очередь – для Хави. Клуб выиграл титул, тренер перестроил команду, привил ей интенсивный футбол, что, кажется, хотел бы развить в будущем. И тут приходит Месси – сытый полубог из прошлого, который коллективно и не прессинговал-то ни разу в жизни.

Это же основа для разложения чемпионского состава. В чистом виде. «Вы, значит, пахали весь сезон, надрывались, а теперь кто-то из вас присядет на лавочку, потому что вернулся великий. Ах да, и не забудьте теперь отрабатывать и в его зоне тоже. Ну вы же понимаете: Лео – гений от бога, ему ещё прессинговать не хватало» – представьте, что ответят на это игроки? Сразу пошлют или попозже?

Теперь очень комично и в то же время неудобно выглядит президент «Барсы» Жоан Лапорта. Он последние два месяца десятками (и даже сотнями) увольнял сотрудников и отказывался от продления контрактов с некоторыми лидерами – лишь бы наскрести необходимое количество миллионов на контракт с главной маркетинговой звездой. Согласитесь, так и пахнет перспективой роста, развитием и прогнозируемым будущим. Ни разу не авантюра ради наживы здесь и сейчас. Чистый расчёт, ага.

Лионель Месси Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Хотя поведение Лапорты вполне себе отвечает гайду по управлению «Барселоной»: что Жоан, что предшественники обычно так и поступают — делают, что вздумается, пока у власти, а после них хоть закрывайте клуб. «Барса» только чуть отдышалась, только вселила в болельщиков надежду, только показала результат, только встала на путь исправления управленческих ошибок прошлого. А её едва не окунули обратно. Зачем вообще жить с повернутой назад головой, когда есть будущее?

Я безумно рад, что Месси не возвращается в «Барселону». Это ещё один шаг в пользу выздоровления, развития и здравого смысла. В клубе пока не все поняли, какое счастье на него свалилось. Хави выдохнул. И я вместе с ним.