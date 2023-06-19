Ван дер Варт раскритиковал ван Дейка за ошибки в матче с Италией

Бывшая звезда мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт высказался об игре защитника сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка в матче с Италией в Лиге наций.

«Вирджила ван Дейка заслуженно критикуют. На протяжении 20 минут я думал, что он вернулся. Но тот момент с Кьезой… Вирджил просто ничего не делал.

Нам не хватает де Лигта, если учесть его текущую форму. Давайте не забывать об этом», — сказал ван дер Варт NOS.

Вчера, 18 июня, завершилась игра за третье место Лиги наций УЕФА, в которой встречались сборные Нидерландов и Италии. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу Италии.

Напомним, ван дер Варт является воспитанником амстердамского «Аякса», за который выступал с 2000 по 2005 год. За свою карьеру он также успел поиграть за такие клубы, как «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм Хотспур», «Бетис» и «Мидтьюлланн». С 2001 по 2013 год хавбек вызывался в состав сборной Нидерландов, за которую провёл более 100 матчей.

Италия переиграла Нидерланды в матче за 3-е место Лиги наций:

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