Италия и Нидерланды выдали яркое шоу с пятью голами. Манчини исправил свою ошибку

Сборная Италии выиграла бронзу Лиги наций. В ярком матче за третье место команда Роберто Манчини победила хозяев-голландцев.

Манчини объяснил поражение в полуфинале от Испании отходом от тактической схемы 4-3-3:

«Некоторый уход в сторону от обычной для нас тактики, вероятно, стоил нам выхода в финал. Гола в концовке… В первом тайме мы играли по схеме 3-5-2, и всё прошло неплохо, как и ждали. Мы потускнели после перерыва, и у нас были проблемы с отбором мяча. Во втором тайме постоянно находились под давлением, и всё могло сложиться иначе, вернись мы к нашей привычной схеме 4-3-3».

В матче за третье место «Скуадра адзурра» действительно вернулась к своей любимой модели. При этом Манчини здорово перетряхнул состав. Например, для одноклубника Миранчука – центрального защитника «Торино» Буонджорно – игра с Нидерландами стала дебютом в национальной команде. В центре нападения в схеме 4-3-3 действовал натурализованный аргентинец Ретеги, который до этого забил два гола в двух матчах за сборную Италии. А вот главный тренер голландцев Рональд Куман почти не поменял основу по сравнению с полуфиналом с Хорватией. Тем не менее тактику тоже скорректировал: хозяева играли 4-2-3-1.

Теперь Манчини наверняка был доволен тем, как его система работала со стартового свистка. Гости сотворили быстрый гол уже на шестой минуте – первым ударом в створ! В этом эпизоде забить мог Ретеги, если бы попал по мячу при попытке пробить через себя. Но шедевр не случился, а атаку продолжили Распадори (ассистент) и Димарко (автор гола). Вообще, противостояние партнёров по «Интеру» Димарко и Думфриса на правом фланге обороны сборной Нидерландов стало одним из главных в этой встрече. Дуэль выигрывал итальянец, тогда как его оппонент выглядел подуставшим после финала ЛЧ и ещё двух матчей за неделю.

Хозяевам недоставало командной скорости и нестандартных индивидуальных действий игроков группы атаки. Впереди у «оранжевых» хорошие футболисты, но всё же не звёзды. Были с точки зрения подбора игроков времена и получше. За весь первый тайм голландцы не нанесли ни одного удара в створ ворот и, кроме момента Гакпо, перед перерывом мало что создали. А команда Манчини забила два мяча двумя ударами в створ. Эпизод со вторым голом начался с рывка Димарко в почему-то пустую зону Думфриса, а Фраттези повезло с отскоком после единоборства. Хавбек впервые отличился за сборную Италии.

Тройная замена в перерыве разбудила сборную Нидерландов. Мяч у хозяев задвигался лучше, и уже за первые пять минут «оранжевые» организовали больше опасных моментов, чем за весь первый тайм. Лучший шанс опять имел Гакпо, которого пустил за спину Толой, но форвард «Ливерпуля» пробил прямо в Доннарумму. Стоит отметить, что на позицию центрбека опустился де Йонг. Впрочем, при розыгрыше мяча он поднимался выше, в опорную зону. Это фишка Кумана – так играл на позиции центрального защитника и Гертрейда.

Гол в ворота сборной Италии назревал, и он состоялся. У «Скуадра адзурра» фактически отсутствовала контригра, Ретеги как-то потерялся без поддержки партнёров. Во втором тайме к 68-й минуте у гостей был лишь один неточный удар по воротам, а у хозяев – восемь и три в створ. Бергвейн классно решил эпизод после кросса и подбора, выдержав паузу, когда Димарко в падении пытался блокировать его удар.

Но сборная Нидерландов слишком сильно раскрылась и всё же попалась на контратаке. Надежда «оранжевых» на ничью жила всего четыре минуты. Вышедший на замену десятью минутами ранее Кьеза блестяще отработал эпизод. Помог в обороне Димарко отобрать мяч у Думфриса и улетел к воротам Бейло. Загнал «шар в лузу» ударом от штанги – из-под ван Дейка, в дальний угол.

Впрочем, концовка игры всё же получилась горячей. Нидерланды давили до финального свистка – и что мешало так играть с самого начала? Гол неудачливого в 2023-м Вегорста был отменён из-за офсайда, но на 89-й минуте Вейналдум после шикарного прохода Бергвейна сделал счёт 2:3. Потом был навал «оранжевых», почти 11 минут компенсированного времени. Италия отбилась.

Пять забитых мячей, 32 удара на двоих – матч за бронзу Лиги наций удался.