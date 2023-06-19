Симон рассказал, о чём он подумал, когда Лапорт пошёл бить пенальти в финале Лиги наций

Голкипер сборной Испании Унай Симон рассказал, о чём он подумал, когда защитник Эмерик Лапорт пошёл бить пенальти в финале Лиги наций с национальной командой Хорватии. Испанцы одержали победу в решающем матче турнира в серии пенальти — 5:4. За 120 минут команды счёт не открыли — 0:0.
«Эмерик убьёт меня за эти слова, но когда он подошёл, чтобы пробить, я подумал: «Что мне придётся делать, если он промахнётся?»
В день игры мяч полетел немного выше, чем был должен, и попал в перекладину. Это не имеет значения, я сказал ему: «Мы — команда, и когда что-то не получается, всегда найдутся товарищи, которые тебя прикроют». Он провёл замечательный турнир. Если бы не он, Хорватия забила бы четыре мяча головой в наши ворота», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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