Федерико Димарко признан лучшим игроком матча Нидерланды – Италия

Завершилась игра за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Италии. Матч проходил на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) и закончился со счётом 3:2 в пользу Италии.
Таким образом сборная Италии завоевала бронзовые награды турнира. А защитник итальянцев Федерико Димарко был признан лучшим игроком встречи. Игрок обороны первый гол в матче на шестой минуте. Он отыграл на поле 74 минуты.
Напомним, первый тайм со счётом 2:0 выиграла сборная Италии: на шестой минуте защитник Федерико Димарко открыл счёт, а на 20-й минуте полузащитник Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев. В середине второго тайма состоялся обмен голами: на 68-й минуте атакующий хавбек Нидерландов Стивен Бергвейн размочил счёт, но всего через четыре минуты сборная Италии вернула себе преимущество в два гола усилиями Федерико Кьезы.
Гол Ваута Вегорста на 82-й минуте не был засчитан после вмешательства VAR, но за минуту до конца основного времени Жоржиньо Вейналдуму удалось оживить интригу. Выдержав натиск соперника в течение девяти компенсированных минут, сборная Италии второй раз в истории турнира стала бронзовым призёром Лиги наций. В 2021 году итальянцы в матче за третье место переиграли Бельгию.
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