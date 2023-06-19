Коди Гакпо рассказал, чего не хватило сборной Нидерландов для победы в матче с Италией

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался о поражении в матче за третье место в Лиге наций.

«Первый тайм у нас не получился. Не хватало интенсивности, плохо общались. После перерыва показали характер, вернулись в игру, но этого оказалось недостаточно. Конечно, Рональд Куман был недоволен первым таймом, никто не был доволен. Он постарался приободрить нас. Также очень помог переход Френки де Йонга в среднюю линию, все знают его класс», – приводит слова Гакпо пресс-служба УЕФА.

Вчера, 18 июня, состоялся матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Италии. Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Италии одержала победу со счётом 3:2.