Ловро Майер: сборная Хорватия в печали, в особенности я

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер высказался после поражения в финале Лиге наций.

«Мы в печали, в особенности я, ведь мне не удалось забить пенальти, но это футбол. Мы отдали все силы, однако уступили по пенальти. Мы провели хороший турнир», – приводит слова Майера пресс-служба УЕФА.

Завершился финал Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Победу в серии пенальти одержала сборная Испании со счётом 5:4.

За 120 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя была назначена серия пенальти, в которой точнее оказалась испанская команда. В составе хорватов с 11-метровой отметки потерпели неудачу Ловро Майер и Бруно Петкович.