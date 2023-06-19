Божин — об уходе из «Крыльев»: был рад наконец перейти в клуб, где меня будут ценить

Защитник «Факела» Сергей Божин раскрыл обстоятельства своего ухода из родных «Крыльев Советов» летом 2022 года.

«Уходил с чувством облегчения. Я был рад наконец-то перейти в другой клуб, где меня будут ценить и где я буду на равных со всеми бороться за место в составе. Счастлив, что попал в «Факел». Руководители сразу обозначили, что видели, как я играл в Самаре — до того, как сел на лавку, и рассчитывают на меня. Все тренеры, которые в этом сезоне были в Воронеже, ко мне великолепно относились, а я — к ним. Плюс я знал город, болельщиков. Когда мы играли в ФНЛ, на стадион стабильно приходили по 3-4 тысячи человек. В Премьер-Лиге на некоторые команды так ходят. В Воронеже я будто попал в другой мир — где меня любят, уважают и на меня делают ставку. Я очень благодарен всем.

Я понимал, для чего я «Крыльям». Для заявки, как доморощенный, самарский игрок. Там же нужны воспитанники. Ну и были свои моменты, почему я сидел на замене. Не могу ничего утверждать на 100%, у меня есть только догадки. Я с тренером от силы раза три за год разговаривал. И то — вряд ли», – сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.