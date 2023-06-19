Луис Энрике хочет выиграть Лигу чемпионов во главе «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике определился со своими целями на посту наставника французского «ПСЖ». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Энрике хочет выиграть Лигу чемпионов, что является совместной целью катарского руководства клуба, спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша и нападающего команды Килиана Мбаппе.

Энрике хочет привить парижанам свой стиль игры за два сезона, которые он может провести во главе команды по своему контракту.

Также Энрике совместно с руководством «ПСЖ» проведёт трансферную кампанию в соответствие со своими идеями.

Ранее стало известно, что Энрике подпишет контракт на два года с возможностью продления соглашения ещё на сезон.