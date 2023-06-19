Состав «Балтики» — самый подорожавший в Первой лиге. Игроки «Рубина» стали дешевле

Интернет-портал Transfermarkt подвёл итоги традиционного обновления рыночных стоимостей футболистов Первой лиги, второго по статусу дивизиона чемпионата России.

По итогам обновления «Балтика» стала лучшей командой лиги по размеру прибавки к общекомандной стоимости состава. Состав калининградцев подорожал на € 1,125 млн и теперь оценивается в € 9,9 млн.

Нападающий Тамерлан Мусаев теперь стоит € 700 тысяч (+ € 300 тысяч), как и полузащитник Владислав Лазарев (+ € 200 тысяч).

По € 150 тысяч прибавили голкипер «Балтики» Евгений Латышонок (€ 650 тысяч) и защитники калининградцев Никола Радмановац (€ 700 тысяч), Александр Осипов (€ 750 тысяч) и Кирилл Маляров (€ 700 тысяч).

Игроки казанского «Рубина», ставшего чемпионом Первой лиги, суммарно потеряли в стоимости € 2,5 млн. Состав казанцев оценивается в € 18,5 млн.

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев потерял € 300 тысяч и теперь оценивается в € 700 тысяч. На такую же сумму стал дешевле Александр Ломовицкий (€ 900 тысяч). Солтмурад Бакаев потерял € 250 тысяч (€ 500 тысяч).