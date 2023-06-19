«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с Маркусом Рашфордом о новом контракте
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«Манчестер Юнайтед» и футболист манкунианского клуба Маркус Рашфорд близки к заключению нового контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, Рашфорд готов ответить согласием на предложение «красных дьяволов». Отмечается, что переговоры находятся на завершающей стадии, стороны близки к тому, чтобы достичь соглашения.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Маркус Рашфорд провёл 35 матчей за «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги, забил 17 голов и сделал пять результативных передач. 25-летний футболист — воспитанник академии манкунианского клуба, за первую команду он выступает с 2016 года.
С «красными дьяволами» Маркус выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.
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