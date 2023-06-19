Юрист ответил на вопрос, помешает ли судимость в Нидерландах получить Промесу паспорт РФ

Спортивный юрист Андрей Князев ответил на вопрос, помешает ли судимость в Нидерландах нападающему «Спартака» Квинси Промесу получить паспорт Российской Федерации.

«Приговор ещё не вступил в законную силу, но он, конечно, должен осложнять получение паспорта РФ — справка о несудимости является практически обязательной при получении постоянного вида на жительство. Думаю, у нашего государства нет никаких претензий к Промесу — он въехал по рабочей визе, в связи с контрактом. Другой вопрос — сколько это может продлиться. Когда приговор вынесен и человек о нём знает, то сроков давности нет. Это может аукнуться и через 10-15 лет», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.