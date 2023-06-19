Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист ответил на вопрос, помешает ли судимость в Нидерландах получить Промесу паспорт РФ

Юрист ответил на вопрос, помешает ли судимость в Нидерландах получить Промесу паспорт РФ
Комментарии

Спортивный юрист Андрей Князев ответил на вопрос, помешает ли судимость в Нидерландах нападающему «Спартака» Квинси Промесу получить паспорт Российской Федерации.

«Приговор ещё не вступил в законную силу, но он, конечно, должен осложнять получение паспорта РФ — справка о несудимости является практически обязательной при получении постоянного вида на жительство. Думаю, у нашего государства нет никаких претензий к Промесу — он въехал по рабочей визе, в связи с контрактом. Другой вопрос — сколько это может продлиться. Когда приговор вынесен и человек о нём знает, то сроков давности нет. Это может аукнуться и через 10-15 лет», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Промеса приговорили к реальному сроку. Что теперь будут делать власти России и «Спартак»?
Промеса приговорили к реальному сроку. Что теперь будут делать власти России и «Спартак»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023