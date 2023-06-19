Лизаразю: Мбаппе хотел выиграть Лигу чемпионов для «ПСЖ», но эта надежда угасает

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о решении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не активировать опцию продления контракта с парижанами на сезон-2024/2025.

«Меня никак не оскорбило и не шокировало заявление Килиана Мбаппе, что он не будет продлевать свой контракт с «ПСЖ». Ему дали возможность не использовать эту опцию, когда он подписал контракт год назад. Если он согласится на свой трансфер летом, то это его право. Если же он отработает свой контракт до конца, то этот выбор вызывает уважение.

Продлив контракт в 2022 году, он дал своему клубу ещё одну возможность построить настоящий проект и команду, способную выиграть Лигу чемпионов, но он вынужден признать, что с тех пор ничего не изменилось. Он очень надеялся стать человеком, который подарит «ПСЖ» первую победу в Лиге чемпионов, но теперь эта надежда угасает. Он пытался что-то сделать. Если посмотреть на прошедший сезон, я могу понять, почему он скептически настроен», — приводит слова Лизаразю L'Equipe.

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