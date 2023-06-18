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Элье Ваи, «Монпелье»: рекорд Мбаппе, интерес «Милана», «Арсенала» и «Ювентуса»

За форварда «Монпелье» дерутся топ-клубы. Парень побил крутой рекорд Мбаппе!
Александр Мулянов
Элье Ваи, «Монпелье»
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За 20-летним Элье Ваи охотятся «Милан», «Арсенал» и «Ювентус».

Матч «Лиона» и «Монпелье» в мае — вау: девять голов, сумасшедший камбэк хозяев. И сразу два покера: в последний раз такое было в 1974 году, когда Карлос Бьянки за «Реймс» забил пять мячей, а Делио Оннис за «Монако» — четыре.

Франция - Лига 1. 34-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Лион
Лион
Окончен
5 : 4
Монпелье
Монпелье
1:0 Ляказетт – 31'   1:1 Ваи – 40'   1:2 Ваи – 41'   1:3 Ваи – 53'   1:4 Ваи – 55'   2:4 Ляказетт – 59'   3:4 Ловрен – 70'   4:4 Ляказетт – 82'   5:4 Ляказетт – 90+10'

Первый покер в матче и во всём французском сезоне сразу оформил 20-летний Элье Ваи — форвард «Монпелье». За 15 минут! Клуб финишировал в середине таблицы (12-е место), а ведь зимой команда имела все шансы вылететь. Во многом этого не произошло из-за Элье.

По итогам сезона Ваи забил 19 мячей и вошёл в восьмёрку лучших бомбардиров Лиги 1, до Мбаппе — 10 голов! Но случай Элье — это не про «внезапно выстрелил»: форвард повышал планку с каждым сезоном. Дебютировал в 17 лет с «Метцем», а уже во втором матче забил «Монако» и стал вторым самым молодым бомбардиром в истории клуба. Первый сезон закончил с тремя голами и закрепился в роли многообещающего, спустя год — оформил 10+2. Поэтому текущий результат — следствие планомерного роста (19+6 в 33 турах чемпионата Франции).

Главное качество Ваи — завершение. На дистанции трёх сезонов он реализовал на четыре гола больше ожидаемых по модели xG. В среднем каждый четвёртый удар завершается голом, а больше 50% попадает в створ. Бьёт не издалека, но редко промахивается!

Ещё одно ключевое преимущество — скорость. Прямо почти на уровне Мбаппе: в этом сезоне Ваи ускорялся до 35,28 км/ч, у Килиана — 36 км/ч. Элье умеет находить пространство, умно и вовремя открываться, чтобы получать передачи на ход и убегать. Гол может прийти откуда угодно. Элье Ваи — первый игрок после Килиана Мбаппе с 20+ голами в Лиге 1 до 20 лет.

Элье Ваи
Элье Ваи
нападающий «Монпелье»

«Не пытаюсь бить рекорды. Если это произойдёт, будет здорово, но если нет – я просто продолжу работать. Сейчас люди много говорят обо мне, и это положительный момент. Но я не собираюсь останавливаться только потому, что побил какой-то рекорд».

Недостатки у футболиста тоже есть. «Монпелье» предпочитает играть в короткий пас, а Элье почти не участвует в розыгрышах и в среднем за матч отдаёт лишь 16 передач, их точность — 68%. Верховые единоборства — ещё одна боль — выигрывает в среднем только каждое пятое, при росте 178 см. Но главное для молодого футболиста — побороть излишнюю эмоциональность: в нынешнем сезоне он умудрился получить восемь жёлтых карточек и одну красную.

Элье Ваи

Элье Ваи

Фото: Zuma/ТАСС

Топ-клубы дерутся за Элье. Интерес есть из всех топ-лиг

Главные претенденты на таланта — «Арсенал», «Ювентус» и «Милан». Footmercato ещё в январе сообщил об интересе лондонцев, но пока ситуация никак не развилась. Итальянцы, по сообщениям L'Equipe, интересуются более предметно и уже установили первые контакты с окружением футболиста. Tuttomercato добавляет, что в контексте «Милана» продажа Рафаэла Леау может значительно ускорить процесс. В Турине же Ваи видят как возможную альтернативу Душану Влаховичу. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 25 млн.

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