Юрист «Спартака»: иски Газизова уже вызывают смех

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова завила, что иски Шамиля Газизова к клубу уже вызывают смех.
Газизов занимал пост генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года. После увольнения он подал несколько исков к московскому клубу.
«Меня не удивляет большое количество исков. Этот процесс уже похож на поведение господина Корейко из достаточно известного литературного произведения, когда хромоногий мужчина бежит за миллионером и кричит: «Дай миллион, тебе жалко, что ли?» Это уже становится смешным с точки зрения права. Имиджевая история тоже должна присутствовать. Не оставляю надежду на какие-то договорённости. В каждом процессе говорю: «Ребят, давайте уже хоть как-то договоримся и разойдёмся, прекратим транжирить деньги и смешить людей». Пока меня не слышат, но я на это надеюсь», — цитирует Завьялову «РИА Новости Спорт».
- 19 июня 2023
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