Газизов подал седьмой иск к «Спартаку»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов направил иск в Басманный суд города Москвы к своему бывшему футбольному клубу, сообщила юрист красно-белых Татьяна Завьялова. Это уже седьмой иск со стороны Газизова в адрес «Спартака».
«Шамиль Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно «Спартак».
Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», — приводит слова Завьяловой ТАСС.
Напомним, Шамиль Газизов занимал должность генерального директора московского «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
- 19 июня 2023
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