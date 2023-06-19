Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов подал седьмой иск к «Спартаку»

Газизов подал седьмой иск к «Спартаку»
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов направил иск в Басманный суд города Москвы к своему бывшему футбольному клубу, сообщила юрист красно-белых Татьяна Завьялова. Это уже седьмой иск со стороны Газизова в адрес «Спартака».

«Шамиль Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно «Спартак».

Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», — приводит слова Завьяловой ТАСС.

Напомним, Шамиль Газизов занимал должность генерального директора московского «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджиев: ждём Газизова в клубе. Достигли договорённости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023