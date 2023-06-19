Председатель «Манчестер Сити»: «Этихад» стал настоящей крепостью

Председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак поблагодарил болельщиков «Сити» за моральную помощь команде в ходе сезона. Он рассказал, насколько сильно впечатлён уровнем поддержки на домашнем стадионе, особенно в рамках плей-офф Лиги чемпионов. По мнению Аль Мубарака, участие болельщиков сильно помогло «горожанам» достичь требла.

«Атмосфера на «Этихаде» в этом году была такой, которую нам стоит сохранить в будущем. Стадион стал настоящей крепостью. То, что болельщики дают команде, выливается в результаты: посмотрите на домашние матчи полуфинала с «Реалом» (4:0), четвертьфинала с «Баварией» (3:0), 1/8 с «Лейпцигом» (7:0).

Я очень надеюсь, что мы смогли выйти на новый уровень взаимодействия болельщиков и команды», — приводит слова председателя «горожан» официальный сайт «Манчестер Сити».