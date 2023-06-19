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Пресс-секретарь «Ариса» — о Кокорине: не могу сказать, как долго мы будем ждать ответа

Пресс-секретарь «Ариса» — о Кокорине: не могу сказать, как долго мы будем ждать ответа
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Пресс-секретарь кипрского «Ариса» Костас Пападопулос ответил на вопрос о будущем российского нападающего Александра Кокорина, который прошлый сезон провёл в Лимасоле на правах аренды. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Он сейчас в заголовках всех новостей, касающихся нас. Вчера во время клубного фан-дня все спрашивали о нём, но у меня нет никакой новой информации. Руководство находится в постоянном контакте с ним, мы хотим, чтобы он остался, и хотим закрыть сделку как можно скорее. Мы тоже с нетерпением ждём новостей, как только у нас будет что-то новое, мы сообщим.

Больше я пока ничего не могу сказать, могу только добавить, что в данном случае большую роль играет время. Есть определённый цейтнот, но я не могу ответить, как долго мы будем ждать ответа», – цитирует Пападопулоса издание Goal.philenews со ссылкой на Sport FM.

Ранее появилась информация, что сам Кокорин хотел бы сменить чемпионат Кипра на более статусный турнир.

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