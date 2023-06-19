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Бернарду Силва интересен клубу из Саудовской Аравии

Бернарду Силва интересен клубу из Саудовской Аравии
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва интересует некоторые клубы Саудовской Аравии, сообщает The Athletic. Представители неназванного саудовского клуба связались с агентом хавбека Жорже Мендешем и обсудили финансовые условия сотрудничества.

О том, получил ли Силва официальное предложение, пока неизвестно. Сам игрок предпочитает продолжить карьеру в Европе — на него претендуют «ПСЖ» и «Барселона». Тем не менее португалец открыт к рассмотрению любых вариантов.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом сезоне АПЛ он провёл 34 матча, отметившись четырьмя голами и пятью голевыми передачами.

В сезоне-2022/2023 Силва вместе с «горожанами» взял чемпионский требл: клуб стал чемпионом АПЛ, завоевал Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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