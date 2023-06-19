Франция — Греция: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск

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В понедельник, 19 июня, состоится матч 4-го тура группы B квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборная Франции и сборная Греции. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Команды обслужит бригада арбитров по главе с Антонио Лаосом (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трёх туров сборная Франции с максимальным показателем занимает первое место в квалификационной группе, набрав девять очков в трёх матчах. Греция расположилась на втором месте, набрав шесть очков в двух играх.

В предыдущем туре французы с разгромным счётом 3:0 переиграли на выезде Гибралтар 16 июня. Греки со счётом 2:1 на своём поле победили команду Ирландии.