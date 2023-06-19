Франция — Греция: ставка Александра Мостового на встречу отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации Евро-2024 Франция — Греция.
Ставка: победа Франции с форой (-2) за 2.24.
«Франция и Греция встретятся в 4-м туре квалификации Евро-2024. Не думаю, что греки тут добьются успеха. Французы на классе способны легко выиграть.
Франция стремится к выходу в финальный этап Евро — сейчас команда возглавляет таблицу. Французы выиграли во всех трёх турах: 4:0 с Нидерландами, 1:0 с Ирландией и 3:0 с Гибралтаром. Особенно была важна победа подопечных Дешама над голландцами, ведь именно они являются их главными соперниками в группе.
Греция тоже пока только выигрывала в этом отборе на чемпионате Европы. Но команда провела на одну встречу меньше французов – 2:1 с Ирландией, 3:0 с Гибралтаром.
Этот матч будет проверкой для греков — они неплохо стартовали на этом этапе отбора на Евро. Но сейчас с командой сыграет по-настоящему сильный соперник.
Я всё равно не считаю, что Франция тут потеряет очки. Неспроста эта сборная регулярно участвует в финалах главных международных турниров. Сейчас команда Дешама должна без особых проблем выигрывать», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 14.58.
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