«Челси» и «Манчестер Сити» не сходятся в цене по Ковачичу

«Челси» и «Манчестер Сити» пока не могут договориться о стоимости хорватского полузащитника синих Матео Ковачича, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, разница между предлагаемой «Сити» и желаемой лондонцами суммой составляет приблизительно € 2–3 млн. Тем не менее клубы близки к окончательному согласованию трансфера.

Сообщается, что личные условия контракта между «Ман Сити» и хорватским полузащитником уже согласованы.

В сезоне-2022/2023 на счету Ковачича 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт 29-летнего хавбека с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.