В «Родине» опровергли информацию об интересе к Денису Глушакову

Пресс-служба «Родины» опровергла информацию об интересе клуба к опытному полузащитнику Денису Глушакову.
«Игрока на эту позицию мы не ищем — ни Дениса, ни кого-либо другого. У нас очень качественно укомплектованы позиции опорного и центрального полузащитника. Мы зимой эти позиции закрыли, поэтому сейчас никого туда не рассматриваем.
Денис — качественный и хороший футболист. Желаем ему успехов, но этот вариант мы не обсуждали по той причине, что позиция у нас закрыта. Мы доверяем нашим ребятам», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой в пресс-службе клуба.
Напомним, 36-летний Глушаков в конце сезона покинул «Пари Нижний Новгород», за который выступал с февраля 2023 года. За нижегородский клуб полузащитник успел сыграть девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
Всего в прошедшем сезоне Денис сыграл 28 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей. Ранее Глушаков выступал в России за московские «Локомотив» и «Спартак», подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат».
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