Тедеско подтвердил отъезд Куртуа из сборной из-за вопроса о капитанстве

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, почему голкипер Тибо Куртуа покинул расположение команды.

Ранее сообщалось, что вратарь недоволен тем, что в отсутствие Кевина Де Брёйне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его. В связи с этим Куртуа покинул расположение сборной.

«Тибо покинул лагерь, мы здесь, в Эстонии, без него. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин Де Брёйне будет нашим капитаном, не определяя, кто будет номером два и номером три. Конечно, выбор был между Ромелу Лукаку и Тибо. Честно говоря, мне всё равно, потому что у меня на поле есть несколько капитанов. Например, есть Ян Вертонген и Янник Карраско. Нам нужны несколько игроков, способных взять на себя ответственность.

Мы должны были принять решение перед матчем с Австрией в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Всё было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорблённым этим. Я удивлён и шокирован. Я не ожидал, что произойдёт что-то подобное. Он почувствовал себя оскорблённым и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьёзное решение», – приводит слова Тедеско RTBF.