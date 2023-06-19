Куртуа: выступление Тедеско удивило, его слова не соответствуют действительности

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа, покинувший расположение сборной, прокомментировал слова главного тренера «красных дьяволов» Доменико Тедеско, который объяснил отъезд футболиста реакцией на лишение капитанской повязки.
«Сегодня днём я был удивлён, слушая выступление тренера на пресс-конференции, во время которой он представил только частичную и субъективную версию частного разговора, который состоялся между нами после матча с Австрией.
Хотел бы пояснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику. Я глубоко разочарован, но хочу уточнить, что заявления тренера не соответствуют действительности.
Во время этой беседы я попросил его объяснять решения, чтобы избегать ситуаций, которые в прошлом наносили нам вред, всегда стремясь к общей пользе. Быть или не быть капитаном национальной команды — это не чья-то прихоть и не случайный выбор. Это должно быть его решение, и именно это я пытался дать ему понять. К сожалению, я не достиг своей цели.
Я настаиваю, что я ни в коем случае ничего не требовал и что я говорил со своим товарищем по команде Ромелу Лукаку, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с этой ситуацией. В то же время я хотел бы уточнить, что не обсуждал подобную тему с товарищами по команде, как было заявлено.
Кроме того, вчера (в воскресенье, 18 июня) днём у меня был медосмотр по поводу проблемы с правым коленом. Медицинская бригада клуба и сборной связались и, изучив все необходимые документы, приняли решение, что мне лучше покинуть тренировочный лагерь сборной», – написал Куртуа на своей странице в соцсетях.
- 19 июня 2023
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