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Англия разгромила Северную Македонию. Казахстан вырвал победу у Северной Ирландии

Англия разгромила Северную Македонию. Казахстан вырвал победу у Северной Ирландии
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Завершились некоторые матчи квалификации к чемпионату Европы — 2024. В одном из них Англия на домашней арене разгромила Северную Македонию со счётом 7:0.

Хет-триком в составе «трёх львов» отметился вингер Букайо Сака. Два мяча на свой счёт записал Гарри Кейн. Ещё по одному голу забили Маркус Рашфорд и Калвин Филлипс.

Англичане возглавляют группу C, набрав 12 очков в четырёх играх. В активе македонцев три очка в трёх встречах и третья строчка турнирной таблицы.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
7 : 0
Северная Македония
1:0 Кейн – 29'   2:0 Сака – 38'   3:0 Рашфорд – 45'   4:0 Сака – 47'   5:0 Сака – 51'   6:0 Филлипс – 64'   7:0 Кейн – 73'

Казахстан в концовке матча вырвал победу у Северной Ирландии благодаря голу нападающего Абата Аймбетова.

После четырёх игр сборная Казахстана лидирует в своей группе вместе с Финляндией, набрав девять очков. Ирландцы опережают лишь Сан-Марино, занимая пятую срочку.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 1
Казахстан
0:1 Аймбетов – 88'

Израиль дома одолел Андорру с минимальным преимуществом — 2:1. Победным мячом в составе израильтян отметился форвард Манор Соломон на 61-й минуте.

Таким образом, Израиль продолжает погоню за швейцарцами (10) и румынами (8), набрав семь очков. Андорра занимает последнее, шестое место в группе, имея в активе одно очко.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа I. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
2 : 1
Андорра
1:0 Шломо – 42'   1:1 Росас – 52'   2:1 Соломон – 61'
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