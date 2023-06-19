Англия разгромила Северную Македонию. Казахстан вырвал победу у Северной Ирландии

Завершились некоторые матчи квалификации к чемпионату Европы — 2024. В одном из них Англия на домашней арене разгромила Северную Македонию со счётом 7:0.
Хет-триком в составе «трёх львов» отметился вингер Букайо Сака. Два мяча на свой счёт записал Гарри Кейн. Ещё по одному голу забили Маркус Рашфорд и Калвин Филлипс.
Англичане возглавляют группу C, набрав 12 очков в четырёх играх. В активе македонцев три очка в трёх встречах и третья строчка турнирной таблицы.
Казахстан в концовке матча вырвал победу у Северной Ирландии благодаря голу нападающего Абата Аймбетова.
После четырёх игр сборная Казахстана лидирует в своей группе вместе с Финляндией, набрав девять очков. Ирландцы опережают лишь Сан-Марино, занимая пятую срочку.
Израиль дома одолел Андорру с минимальным преимуществом — 2:1. Победным мячом в составе израильтян отметился форвард Манор Соломон на 61-й минуте.
Таким образом, Израиль продолжает погоню за швейцарцами (10) и румынами (8), набрав семь очков. Андорра занимает последнее, шестое место в группе, имея в активе одно очко.
- 19 июня 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:28
-
23:25
-
23:11
-
23:05
-
22:54
-
22:46
-
22:37
-
22:34
-
22:26
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
21:58
-
21:51
-
21:44
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
21:07
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:49