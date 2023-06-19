Англия разгромила Северную Македонию. Казахстан вырвал победу у Северной Ирландии

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Завершились некоторые матчи квалификации к чемпионату Европы — 2024. В одном из них Англия на домашней арене разгромила Северную Македонию со счётом 7:0.

Хет-триком в составе «трёх львов» отметился вингер Букайо Сака. Два мяча на свой счёт записал Гарри Кейн. Ещё по одному голу забили Маркус Рашфорд и Калвин Филлипс.

Англичане возглавляют группу C, набрав 12 очков в четырёх играх. В активе македонцев три очка в трёх встречах и третья строчка турнирной таблицы.

Казахстан в концовке матча вырвал победу у Северной Ирландии благодаря голу нападающего Абата Аймбетова.

После четырёх игр сборная Казахстана лидирует в своей группе вместе с Финляндией, набрав девять очков. Ирландцы опережают лишь Сан-Марино, занимая пятую срочку.

Израиль дома одолел Андорру с минимальным преимуществом — 2:1. Победным мячом в составе израильтян отметился форвард Манор Соломон на 61-й минуте.

Таким образом, Израиль продолжает погоню за швейцарцами (10) и румынами (8), набрав семь очков. Андорра занимает последнее, шестое место в группе, имея в активе одно очко.