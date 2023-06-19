Словения и Дания сыграли вничью в 4-м туре квалификации Евро-2024

Сегодня, 19 июня, состоялся матч 4-го тура группы H квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Словении и сборная Дании. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне. Противостояние завершилось с ничейным счётом 1:1. Главным судьёй матча был француз Франсуа Летексье.
На 25-й минуте отличился словенский нападающий Андраж Шпорар, забив с передачи Адама Гнезда-Черина, но под конец первого тайма, на 42-й минуте, Расмус Хёйлунн сравнял счёт. Автором голевой передачи выступил Пьер-Эмиль Хёйбьерг. В матче были дважды показаны жёлтые карточки: датчанину Матиасу Йёргенсену на 69-й минуте и словенцу Давиду Брекало на 75-й.
По итогам тура Словения и Дания набрали по семь очков и разделяют третью строчку группы. Лидирует в группе H Финляндия, у которой в активе девять очков.
- 19 июня 2023
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