Сборная Северной Македонии потерпела от Англии самое крупное поражение в своей истории

Вчера, 19 июня, состоялся матч 4-го тура квалификации к чемпионату Европы — 2024, в котором встречались сборные Англии и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Сборная Англии одержала победу со счётом 7:0.
Таким образом, этот результат стал самым крупным поражением национальной команды Северной Македонии за всю историю. Ранее македонцы проигрывали со счётом 0:5 сборной Бельгии в 1995 году.
Хет-триком в составе англичан отметился полузащитник Букайо Сака. Два мяча на свой счёт записал форвард Гарри Кейн. Ещё по одному голу забили Маркус Рашфорд и Калвин Филлипс.
Англичане возглавляют группу C, набрав 12 очков в четырёх играх. Северная Македония (3) располагается на четвёртом месте.
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