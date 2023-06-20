Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Северной Македонии потерпела от Англии самое крупное поражение в своей истории

Сборная Северной Македонии потерпела от Англии самое крупное поражение в своей истории
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 19 июня, состоялся матч 4-го тура квалификации к чемпионату Европы — 2024, в котором встречались сборные Англии и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Сборная Англии одержала победу со счётом 7:0.

Таким образом, этот результат стал самым крупным поражением национальной команды Северной Македонии за всю историю. Ранее македонцы проигрывали со счётом 0:5 сборной Бельгии в 1995 году.

Хет-триком в составе англичан отметился полузащитник Букайо Сака. Два мяча на свой счёт записал форвард Гарри Кейн. Ещё по одному голу забили Маркус Рашфорд и Калвин Филлипс.

Англичане возглавляют группу C, набрав 12 очков в четырёх играх. Северная Македония (3) располагается на четвёртом месте.

Материалы по теме
Англия разгромила Северную Македонию. Казахстан вырвал победу у Северной Ирландии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023