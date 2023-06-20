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«Дыма без огня не бывает». Быстров — о возможном уходе Аршавина из «Зенита»

«Дыма без огня не бывает». Быстров — о возможном уходе Аршавина из «Зенита»
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Бывший футболист Владимир Быстров прокомментировал информацию о возможном уходе Андрея Аршавина с должности заместителя генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита».

«Что мне известно, написал и отреагировал в своем телеграм-канале. Дыма без огня не бывает. Значит, есть какие-то недопонимания.

Уход Аршавина — потеря для «Зенита»? Конечно. Для кого-то будет потерей, а кто-то, возможно, найдет в нем футбольного чиновника. Думаю, такие люди в футбольной сфере не затеряются», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что Аршавин покинет «Зенит» 1 июля. Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита» с 2022 года. В структуре родного клуба бывший полузащитник находится с 2019 года.

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