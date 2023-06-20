Быстров — о Кержакове: питерский парень возглавляет «Спартак» — прикольно
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение российского специалиста Александра Кержакова на должность главного тренера сербского «Спартака».
«Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более — это «Спартак». Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».
17 июня сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова на пост главного тренера. Контракт со специалистом был подписан на один сезон с возможностью продления ещё на год. Предыдущим клубом 40-летнего Кержакова была кипрская «Кармиотисса». Он покинул команду в апреле 2023 года. Российский специалист проработал там лишь несколько месяцев.
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