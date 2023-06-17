Сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова на пост главного тренера
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Российский специалист Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак» (Суботица). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что контракт с тренером был подписан на один сезон с возможностью продления ещё на год.
Фото: ФК «Спартак» Суботица
«Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 37 матчей. Чемпионом страны стала «Црвена Звезда» — 97 очков.
Предыдущим клубом 40-летнего Кержакова была кипрская «Кармиотисса». Он покинул команду в апреле 2023 года. Российский специалист проработал там лишь несколько месяцев. Ещё ранее Кержаков возглавлял «Пари Нижний Новгород». Под его руководством нижегородский клуб в сезоне-2021/2022 смог сохранить место в Российской Премьер-Лиге.
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