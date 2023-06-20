Бывший главный тренер «Барселоны» Мартино возглавит «Интер Майами»

«Интер Майами» близок к заключению контракта с новым главным тренером.
Как сообщает журналиста Сезара Луиса Мерло, следующим наставником коллектива МЛС станет Херардо Мартино, с которым было достигнуто соглашение после увольнения Фила Невилла. К американскому клубу аргентинский специалист присоединится в начале июля. Именно в эти даты ожидается оформление рабочей визы Мартино.
Напомним, Херардо Мартино работал в «Барселоне» в сезоне-2013/14. Команда под его руководством заняла второе место в Ла Лиге, дошла до финала Кубка и выиграла Суперкубок Испании.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года. Также сообщалось, что в американской команде будут играть Жорди Альба и Серхио Бускетс.
- 20 июня 2023
-
04:22
-
04:18
-
04:06
-
04:02
-
04:02
-
03:53
-
03:45
-
03:28
-
03:15
-
03:00
-
02:50
-
02:50
-
02:33
-
02:12
-
02:02
-
01:58
-
01:50
-
01:50
-
01:15
-
01:10
-
00:56
-
00:55
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:07
- 19 июня 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:43