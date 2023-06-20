Бывший главный тренер «Барселоны» Мартино возглавит «Интер Майами»

«Интер Майами» близок к заключению контракта с новым главным тренером.

Как сообщает журналиста Сезара Луиса Мерло, следующим наставником коллектива МЛС станет Херардо Мартино, с которым было достигнуто соглашение после увольнения Фила Невилла. К американскому клубу аргентинский специалист присоединится в начале июля. Именно в эти даты ожидается оформление рабочей визы Мартино.

Напомним, Херардо Мартино работал в «Барселоне» в сезоне-2013/14. Команда под его руководством заняла второе место в Ла Лиге, дошла до финала Кубка и выиграла Суперкубок Испании.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года. Также сообщалось, что в американской команде будут играть Жорди Альба и Серхио Бускетс.